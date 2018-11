Ryanairi ametlik teadaanne: me ei olnud rassistlikust vahejuhtumist teadlikud

Täna (26. oktoobril) annab Ryanair välja teadaande vastuseks videole rassistliku kiusamise kohta, mis leidis aset Barcelonast London Stanstedi suunas väljunud lennul 19. oktoobril.

Ryanair ei saa andmekaitse tõttu nimetada kahe vahejuhtumis osalenud reisija nime ning ei soovi ka kompromiteerida Essexi ja Barcelona politsei poolt läbi viidavat uuringut. Sellegipoolest tahab Ryanair selgitada järgnevaid fakte, et vältida edasisi ebatäpsuste avaldamist meedias:

1. Ryanair sai videost teadlikuks alles laupäeval, 20. oktoobri hilisõhtul. Videos oli näha, et 19. oktoobril lennukisse istumise ajal oli kahe lähestikku istunud reisija vahel aset leidnud sõnelus, mis päädis rassistliku kiusamisega.

2. Ryanair andis pühapäeva, 21. oktoobri hommikul kell 9 videost ja rassistlikust käitumisest teada Stanstedi lennujaamas olevale Essexi politseile. Me jagasime politseiga video koopiat ning reisijate kohta käivat asjakohast infot. See kohene reaktsioon tõestab, et väited nagu Ryanair ei oleks «kiirelt» või «asjakohaselt» reageerinud ei vasta tõele. Et uurijate tööle mitte vahele segada, keeldus Ryanair meediale kommentaari jagamisest, hoolimata sellest, et meedias levis ebatäpne info.

3. Ryanairi hispaanlastest salongipersonal oli teadlik kahe reisija vahelisest sõnelusest, kuid ei olnud teadlikud - kuna nad ei olnud sel hetkel kohal - kui meessoost reisija naisreisijat rassistlike väljanditega sõimas. Kuigi see sündmus jäädvustati ühe reisija poolt telefoniga, ei näidatud seda salongipersonalile enne London Stanstedi maandumist. Ryanair ei olnud video sisust teadlik enne laupäeva õhtut, kui see juba sotsiaalmeedias massiliselt levis.

4. Kuna salongipersonal arvas, et nad tegelevad lihtsalt kahe reisija vahelise erimeelsusega, järgisid nad ettevõtte tavapäraseid reegleid, milleks on vaidluse lahendamiseks reisijad eraldada, pakkudes ühele neist teise kohta istumist. Seekordsel juhul viidi naisreisija teise kohta istuma tema enda palvel, et ta saaks istuda oma tütrele lähemal, kes samuti oli sellel samal lennul.

Pärast naisreisija teisele istmele suunamist küsiti mõlemalt reisijalt, kas neil on kõik hästi ning mõlemad kinnitasid, et kõik on korras. Nii palju, kui salongipersonal teadlik oli, sellega probleem lõppes ning kuna lennuki turvalisus ei olnud ohus, ei tekkinud ideed, et ühe reisija võiks lennult eemaldada. Lennuki pilooti ei informeeritud kahe reisija vahelisest sõnelusest ning Barcelona lennujaama turvatöötajaid ei teavitatud sellest samuti, kuna salongipersonali arvates oli verbaalne sõnelus lahenenud.

5. Pühapäeva hommikul kell 11 kirjutas Ryanair kohe nii e-maili kui ka kirja naisreisijale, kelle ees lennukis toimunu tõttu vabandati ning teatati, et juhtunust on teatatud Essexi politseid Stanstedi lennujaamas. Samuti julgustasime reisijat lennufirmaga veelkord ühendust võtma, juhul kui ta peaks soovima juhtunut edasi arutada. Meedias ilmunud väited, et Ryanair ei vabandanud ega võtnud naisreisijaga ühendust ei vasta tõele.

6. Ryanair vastab rõõmuga kõigile tekkida võivatele küsimustele kohe, kui Essexi politsei ja Barcelona ametivõimud on oma uuringu lõpule viinud ning otsustanud, mida edasi teha.