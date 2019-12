Autoportreest värviväljadeni

FOTO: Mark Rothko kunstikeskus, Valdis Skudre

Ruumikas keskuses on palju näitusesaale. Kunstikeskuse kuraator Tatjana Černova viib meid esmalt põnevale väljapanekule, kus üksteise kõrval saalides esitlevad töid kunstnikud üle kogu maailma. Aga ainult need, keda Mark Rothko eneseväljendusviis on nakatanud, kellele ta eeskuju ja iidol on. Muidugi on neis Rothko käekiri, tema nähtamatu mõju täiesti tuntav. Käis ju mullu kümmekond kunstnikku siin töid tegemas ja inspiratsiooni kogumas.

FOTO: Mark Rothko kunstikeskus, Valdis Skudre

Nüüd kõige tähtsamast. Mark Rothko kunstikeskus on ainus paik Ida-Euroopas, kus selle kunstniku originaaltaieseid näha saab. Väljapanek uueneb iga kolme aasta tagant. Kui eelmisel originaalide näitusel olid esindatud abstraktsionisti kuus tööd, siis nüüd on kunstniku Ameerikas elavad lapsed annetanud keskusele ajutiselt viis taiest, mis jäävad sinna kolmeks aastaks.

Autoportree, 1936. Avaldame pildi Mark Rothko kunstikeskuse loal. FOTO: Mark Rothko kunstikeskus, Valdis Skudre

Uued selles mõttes, et kunstikeskuse külastajad pole neid varasematel näitusel nautinud – kunstiteosed on seal läinud suvest saati ning esindatud on pildid igast Rothko eluperioodist. Seega on esindatud ka kõik stiilid, mida meister on viljelenud. On päris huvitav jälgida, kuidas tema looming on arenenud ja muutunud.

Loomingu esimesest perioodist on vaatajate ees 1936. aastal valminud autoportree – toona oli Rothko vaimustunud Rembrandtist. Järgnevad kaks 1946. aastal valminud teost, mis on ehedad näited ta meeli vallanud sürrealismist. Näha saab ka taiest eksperimenteerimisajajärgust, mil kunstnik leidis, et just pintsli ja lõuendi abil saab tundeid väljendada. Näituse lõpetab viimane, 1960. aastatesse jäänud periood, mil kunstnikku huvitasid lihtsad mitmekihilised värvipinnad ning eksistentsiaalsemad teemad.

«Need viis taiest toodi meile Viinist, kus toimus suur Rothko retrospektiiv ja kus polnud välja pandud ainult lastelt annetatud, vaid ka maailma suurimatest kunstimuuseumidest

Praegu on vaatamiseks väljas moeguru Aleksandr Vassiljevi juugendstiilis rõivakogu. FOTO: Mark Rothko kunstikeskus, Valdis Skudre

hangitud teosed,» avaldab kuraator Tatjana Černova.

Tuleval aastal on Rohtko keskuses oodata olulist näitusehooaega veebruaris (Rumeenia kunstnikud, keraamik Delia Maxim ja juveelikunstnik Marc Renad Belgiast) ja märtsis-aprillis, kui toimub kolmas rahvusvahelise keraamikabiennaal. Novembris avati moekollektsionääri Aleksandr Vassiljevi näitus juugendstiilist.

Aastas külastab Mark Rothko kunstikeskust 100 000 inimest.