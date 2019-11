Linn, mille vallutavad lumememmed

Tegijate meeltes mõlgub ikkagi ka Guinnessi rekordite raamatusse kandideerimine, ehkki otseselt seda ülesannet pole seatud.

«See pole sugugi nii lihtne, et teed kolm vahtpolüstüroolist palli ja topid üksteise otsa. Iga pall on algupärane autoritöö.

Siin valmistatakse penoplastist lumememmesid. FOTO: LIAA

Autoritöid sellises kubatuuris, arvan, pole maailmas varem tehtud,» lubab Janis, kui talle konkreetne ülesanne antakse, Dobele kandidatuuri ülesseadmisega tegelema hakata.

Dobele ja kuused

Nagu Rakveres, on Dobeleski olnud linnaväljakut ehtiv jõulupuu pehmelt väljendudes diskussiooni allikas.

Lätis palju poleemikat tekitanud Janis Kukša kuusk. FOTO: Dobele linnavalitsus

«Neli aastat tagasi tegin puu, mille vastu oli vähemalt 80 protsenti linlastest,» ei näi Janis Kukša seetõttu sugugi süümepiinu tundvat.

Kui ta oma loomingust vastaliste jõugule aru pidi andma, tõigi ta näiteks Rakvere kuused, mis on Janise omadest tunduvalt ekstravagantsemad.

«Esimesel korral tegin kuuse plastikust. Idee oli, et see oleks otsekui jääst. Nii see päikesepaistel või öösel lampide säras tunduski. Aga kui päikest polnud, nägi päris õudne välja. Furoori tekitas see tohutult,» on Janis õnnelik.

Tänavugi on just tema kuuse autor, nentides, et see meenutab kergelt Jelgava oma.

«Küünlajala moodi metallkonstruktsioonile asetame viiemeetrised metsast toodud kuused ning nõnda moodustub neist üks suur jõulukuusk,» selgitab ta. Kuuski on kokku 44 ja väljakut ehtiv taies 16-meetrine.

Mida teha talvel Dobeles

Kristina Štosa Dobele turismiinfokeskusest ütleb, et talvel võib kindlasti sisse astuda muuseumi ning käsitöömajja, kus viiakse aeg-ajalt läbi meistriklasse. Koos küpsetatakse piparkooke, valmistatakse kuuseehteid. Jõulude eel, kui süüdatakse tuled linnakuusel ning linna vallutavad lumememmed, avatakse keskväljakul jõuluturg.

Uusaastaball peetakse samuti väljakul. Balli mõõtu see vast välja ei anna, aga lõbusa rahvapeo küll – esinevad ansamblid, saab tantsida, süüa ja juua. Muidugi on avatud ka mitu matkarada – üks viib keskaegsesse linnusesse, teise nimi on «Lumememmede jälgedes».

Dobele asub Riiast 70 kilomeetri kaugusel.

