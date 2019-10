Reet Kivi: Dubai naised elavad teistmoodi, kuid ei ole vähem õnnelikud

«Vaadates neid musti rüüsid ja neid rätikuid seal, see kõik on väga salapärane ja väga kütkestav, peaksin ütlema. Kindlasti ma imetlen neid naisi, kes nad oma väärika sammuga, nendesse rüüdesse rüütatutena, siiski kannavad sellist naiselikkust. Kindlasti ei ole see (rüü) ahistav.»

Kivi kolis Dubaisse seitse aastat tagasi koos eestlasest abikaasaga, kes tegeleb tööstusliku klaasiga ja sai seal tööd.

Nüüd on esmane pisuke võõritus möödas ja ühiskond tuttavamaks saanud. Ja enne seda, kui tuleval aastal tuleb Dubaisse kogu maailm EXPOle, soovib Kivi oma praegust elukohta eestlastele pisut tutvustada ja avada. Ennekõike murda stereotüüpseid arvamusi, mis lähemal vaatlusel ei pea paika. Ja peamine stereotüüp läänes Araabia kohta ongi seisukoht, et kõik naised on seal igati allasurutud. «See ei ole nii,» on Kivi veendunud.

«See on ka minu enda üks suuremaid avastusi ka, et seal riigis on väga tugev naiste empowerment (naiste eneseteadlikuse toestamine). Alates sellest, et on loodud naistele erinevad äriorganisatsioonid, kus nad üksteist toetavad. On loodud spetsiaalsed naiste klubid, et anda võimalus Emiraatide naistele tööl käimiseks, juhtimiskogemust. Need naiste klubid on ka kohad, kus naised saavad end vabalt tunda, nad võtavad oma abaya'd (mustad katvad rüüd) seljast ära, neil on seal oma rannad, nad käivad ujumas. Päevitusriietega.»

Dubai naistel on juba pikka aega õigus autot juhtida ning paljud teisedki õigused. Lääne pilgule ahistavana tunduvad rüüd ja ühiskonna-elu reeglid, sealseid naisi tegelikult ei ahista, leiab Kivi. «Nad elavadki teistmoodi. Aktsepteerigem, et see ongi kultuuri erinevus, et ongi teatud erinevused,» lisab ta. «Aga nad ongi nii elades õnnelikud.»