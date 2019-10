Viis keelatud eset, mida kõige sagedamini käsipagasisse unustatakse

Lennujulgestajad toovad välja viis keelatud asja, mille osas on reisijatel kõige rohkem küsimusi ja mida sagedamini pagasisse unustatakse.

Üldjuhul teatakse, et käsipagasis peab kõikvõimalikud vedelikud mahutama liitrisesse suletud minigrip kilekotti. Sageli ei tulda aga selle peale, et vedelike alla liigituvad ka pastad ja kreemid. Lisaks hambapastale ja juuksegeelile liigitatakse vedelikeks ka kõik toiduained, mis ei ole tahked. Näiteks pasteet ja vedel mesi.

Tallinna lennujaamas on keelatud käsipagasis lennuki salongi kaasa võtta vedelikke, mis on suuremas kui 100-milliliitrises või samaväärse mahutavusega üksikpakendis. See keeld ei kehti ravimitele ega eridieettoidule.