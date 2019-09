Ilmselt on paljudel saapamaa fännidel välja kujunenud oma lemmikpaigad, kuhu uuesti tagasi pöördutakse ning ka avastamist ootavad kohad, mille jaoks järgmist puhkuseplaani tehes aega varutakse.

Üks sellistest paikadest on Amalfi rannik: Sorrento, Capri, Amalfi ise, Positano. Kõik nad on ükshaaval imetledes pärlid, moodustades tervikuna imepärase kee. Pääsupesadena mäeküljele kleebitud värvikad majad, serpentiinina laskuvad ja tõusvad teed ning tänavad, sügavsinine meri, kitsuke meelitav rannariba, rooside, oleandrite, bugenvilleate ja sadade keskmisele põhjamaalasele tundmatute põõsaste õiterohkus. Tundub, et niisugusest looduse ja inimese koosloomest ei ole midagi täiuslikumat.