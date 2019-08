Põhja-Jäämere äärde jõuavad vaid tõelised ekstremistid

Suvi 2019. Vastu suvist Eestimaa ööd alustame Alutaguselt oma reisi Venemaale. Jaanilinna piiripunktis uurime sõber Jakobiga kaardilt, kui pikk teekond meid ees ootab – Komimaale on 2500 km. Pakun välja seekord hoopis Karjalasse sõita ja kohe kasvab plaan suuremaks: kui juba Karjalasse, siis sealt otse edasi Põhja-Jäämereni. Mõeldud, tehtud! Ees ootab vaid 4500 kilomeetrit, mis tuleb läbida kümne päevaga.

Juulikuu viimased päevad. Murmanskis on suur kevad, sirelid õitsevad ja kaselehed on hiirekõrvades. Seljataga on Laadoga järv ning Karjala imelised järved ja jõed.