Kui keegi minult küsiks, millised on suurimad positiivsed muutused Venemaal viimastel aastatel, siis esirinnas oleks kindlasti Moskva muutumine. Moskva kümme aastat tagasi ja nüüd on kaks eri linna. Eriti heaks ja ilusaks on ehitatud linnasüda.

Moskva on alati olnud muust Venemaast täiesti erinev. Linnapea Sergei Sobjanini ajal, kes on ametis olnud alates 2010. aastast, ette võetud mastaapsete linnakujunduslike muudatuste järel on see vahe veelgi kontrastsem. Moskva on öö ja päev võrreldes teise Venemaa megalinna Peterburiga. Varem polnud Venemaa kahe suurima linna arengu vahe nii suur, kuid nüüd on see röögatu. Võrreldes Moskvaga tundub, nagu oleks Peterburis aeg seisma jäänud.