Õigel latgalil on leib ja pekk alati laual

Latgale hõlmab ligi veerandi Läti territooriumist ja siin elab ka veerand kogu Läti elanikkonnast — venelased, valgevenelased, poolakad, leedulased, ukrainlased, juudid, tatarlased ja mustlased. Lätlasi on väga vähe ja latgaleid, kes kõnelevad latgali keelt ehk latgale murret, vaid ligi 150 000. Erinevalt peamiselt luterlikust Lätist on Latgale valitsev religioon katoliiklus. Tänu sellele on siin ka teistsugune vaimsus kui mujal Lätis ja latgalite traditsioonid au sees. Latgale koosneb Balvi, Daugavpilsi, Krāslava, Ludza, Preili ja Rēzekne piirkonnast ning siin asuvad ühed Läti suurimad linnad — Daugavpils ja Rēzekne.