Tšornobõl jätab eestlased närvikõdita

Kuigi tuumakatastroof on ilmselt üks Ukraina ajaloo tuntumaid peatükke, ei tule turistil enamasti pähe, et selle ajaloost võiks ise osa saada. Pealiskaudsel guugeldamisel selgub, et see on naeruväärselt lihtne: maksa umbes sada eurot ja ole kell kaheksa hommikul väljasõiduks valmis. Ah jaa, pane jalga kinnised jalanõud ja selga pikad riided, muidu kaasa ei võeta.