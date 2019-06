Lähme Lätti sööma!

Palkidest vahesein FOTO: Max Cekot Kitchen

«Kui meie seltskonnaga liitub mõni professionaalne kokk, kes ütleb, et see ei rahulda tema vajadusi, siis ta koht polegi tõesti siin, sest selles köögis saab teha absoluutselt kõike, kusjuures selleks pole vaja palju ruumi,» sõnab Max endale omasel vaiksel toonil.

Kohe avatud köögi lähedal asub peakoka laud, mille taga istujatest loodab omanik, et nad omavahel suhtlema hakkavad ning mõnusas õhkkonnas sõbrunevad. Saali disaini mõtles välja peakokk, paludes oma kunstnikust sõbral Nikita Sõsojevil oma ideed ellu viia, samas jälgides, et ta millegagi üle ei pingutaks. Näiteks on moodustatud saali ühte ossa suurtest 250-kilostest puupalkidest sein. On raske ette kujutada, kuidas need teisele korrusele vinnati – keerdtreppi transpordiks ilmselgelt kasutada ei saanud. «Ühest luugist saab kolmandale korrusele. Kujutasime ette, kuidas vinnasid raskusi vanad egiptlased,» vihjab Max. Lauad on vanadest paatidest. Vana on parkettki.

Restoranis kasutatavad Läti hallist savist keraamilised nõud on valminud käsitööna ning on kasutuses väga erinevate vormidena, et sobituda ükskõik millise roaga. Nõud on on ühelt poolt iidsel viisil mesilasvahaga töödeldud, teiselt poolt glasuuritud, et esemed nõudepesumasinas vastu peaks.

Oleme kirjeldanud interjööri ja kiitnud restorani loomise ideed, kuid toitudest pole rääkinud sõnagi.

«Valmistame kümmet rooga,» avaldab Max Cekot. «Aga kõigepealt esitan külastajatele kolm küsimust: kas olete ehk mõne aine suhtes allergiline, kas eelistate alkohoolseid või alkoholivabu jooke ning kuidas läheb, kas tunnete ennast hästi? Idee seisneb lihtsalt selles, et inimene ei tea, mida ta sööma hakkab ega peaks menüüd käes hoidma ega mõtlema, kas valida liha või kala. Eesmärk on, et inimesed lõõgastuksid ega mõtleks millestki, kuid tutvusid maitsetega, mida nad kodus kunagi ei tunne.»

Üheksakäigulise õhtusöögi eest küsitakse restoranis 85 eurot. Kui lisada joogid, läheb lõbu kallimaks. Vein maksab rohkem, mahlad vähem, taimetoidumenüü on samuti põhimenüüst odavam. Menüüd muutuvad iga paari-kolme nädala järel.

Ainulaadne köögimuusika

Mullu septembri keskel avatud restoran pole klientuuripuuduses olnud, ehkki ametlikult on tööpäevi nädalas kolm – neljapäev, reede ja laupäev, siiski vaid eelnevalt registreerides. Jah, ka teistel päevadel võib tulla, kuid kui seltskonnas on vähem kui kümme inimest, ei liiguta kokad lillegi.