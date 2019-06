Mitte lihtsalt turg, vaid gastroturg!

Turg on muutumises – lihaosakond jääb vanasse kohta, aga kala- ja piimatoodete osakonnad vahetavad paviljone. Ühes angaaris, kohe Maxima poe kõrval on aga avatud gastroturg, mis, nagu nimigi ütleb, on pühendunud külastajate kõhu täitmisele. Enamiku uudse turu müügipaikade omanik, aga ka gastroturu idee maaletooja on ärimees Viktors Ravdive.

«Sellised turud on ju igal pool maailmas ja Euroopas väga populaarsed. Tundub, et meie mandril olen küll vist kõiki turgusid külastanud,» selgitab ta. «Riias aga midagi säärast polnud.»

Tuleb tunnistada, et isegi argiõhtul on Riia gastroturul rahvast piisavalt. Kes sööb, kes on tulnud sõpradega veinitama… Mis paneb tegelikult pisut imestama – kas siis tõesti paremat kohta pole? Aga ju siis ikkagi inimestele meeldib käia rahvarohketes paikades – seltsis on ju segasem, pealegi saab siin ennast näidata ja teisi vaadata. Nädalavahetustel kisub aga nüüd lausa tantsuks, sest turule moodustatud teisel korrusel on DJ-pult, kuid seal jagub ruumi ka bändidele. Nii reedel kui ka laupäeval on gastroturg avatud kella üheni öösel. Kes tahab, saab niisama muusikarütmis tammuda, kes tahab, lööb tantsugi lahti.

«Jah, need on kiirtoidurestoranid, aga rõhutan – kvaliteetse kiirtoidu restoranid,» ütleb Viktors. «Valiku tegemisel pidasime silmas, et iga müügipunkti kontseptsioon oleks erinev ja et need poleks juba kiirtoidukettidesse kuuluvad ettevõtted. Lasknuksime siia viimaseid, poleks see ju muud kui järjekordne kaubanduskeskus. Nõnda olimegi valiku ees – kas loome müügipunktid ise või laseme siia ka meile sobivaid meeskondi.»

Tulemus on käes: 24 müügipaigast kolm on mujalt. Ja kuigi enamike omanik on Viktors ise, peavad kõik kohad majandamisega ise hakkama saama ning suutma konkurentidelt kliente üle lüüa. Ei mingit vaikset vegeteerimist!

«Kõik kiirtoidukohad on siin ebatavalised. Vaatad küll, et tavaline burger, aga tegelikult on see väga maitsev – liha sellise ravburgeri (tuletatud omaniku perekonnanimest – toim) jaoks tuuakse otse Ameerikast,» kiidab noormees. «Lisaks veetakse siia puuvilju, mida ei leia kusagilt mujalt. Alles hiljuti tükeldasime oksjonilt 6000 euro eest ostetud 200-kilost tuunikala, mille sarnast poldud Lätisse kunagi varem toodud. Väga palju leidub ka huvitavaid juuste… Eriti meeldib mulle vaadata, kuidas meie turulaudade taga erinevatest rahvustest ja erinevas vanuses inimesed koos istuvad ja suhtlevad. Rikkad ja vaesed, kontorirotid ja töölised. Kõik kokku tekitab laheda atmosfääri.»

Praetud koha grillitud juurviljadega, hind 11 eurot. Head isu! FOTO: Verni Leivak

Kolm kuud tagasi avatud gastroturu populaarsus üllatab isegi omanikku. Ta tunnistab, et varem turgu valitsenud elu hammasrataste vahele jäänud seltskond hakkab tasapisi viisakate linlaste vastu vahetuma. Üha enam leidub rahvast, keda turg ja seal teinekord levivad aroomid eemale ei peleta.

Vaade gastroturu interjöörile FOTO: Verni Leivak

«Usun, et need on alles esimesed sammud turu kui kooskäimiskoha muutumisel,» usub Viktors. «Meil ei vaata keegi viltu, kui tuled ja midagi ei osta, lisaks on sul erinevalt peenest restoranist võimalus proovida taskukohase hinnaga väga erinevaid roogi – pastat, suppi, lapšaad, pannkooke, kebabi, vahvleid, taimetoitu, burgerit või pitsat, ja neid kõiki kas või üheaegselt.»

Viktors Ravdive sõnul käib praegu kooskõlastamine, et ehitada lõplikult välja turu teinegi korrus, nii et võib-olla kasvab gastroturg kunagi veel.

