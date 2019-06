Elava Hõbeda muuseum nüüd uues kohas

Kuna peremees ise on sel päeval muuseumist (Jekaba 3/5) eemal, jätab noor hõbedakunstnik Jurgis Gredzans veidikeseks pooleliolevad tööd sinnapaika ning teeb meiega muuseumi uutes ja avarates ruumides tutvustusringi.

Kui uurida Jurgiselt, mitu taiest vaatamiseks väljas on, hakkab ta naerma ja üritab neid sõrmede abiga loendada, kuid jääb ikkagi hätta ning ütleb: «Neid on palju.» Ja kui küsida, mitu kilo hõbedat väljas on, võtab teda lausa ohkama: «Palju! Usun, et umbes 300 kilo.»

"Noa laev" FOTO: Elava Hõbeda muuseum

Elavaks hõbedaks kutsub aga muuseumi omanik oma teoseid seetõttu, et iga taies on loodud filosoofilise tagamõttega. «Iga teose loomiseks on tal olnud põhjus, motiiv. Need ei ole mõeldud lihtsalt ilusasjadeks.»

Taies näituselt FOTO: Elava Hõbeda muuseum

Kõige mastaapsemaks kunstiteoseks on kahtlemata 2001. aastal Riias peetud NATO tippkohtumiseks valminud «Tulevikukindlus 3001». Seda läbiv idee on lootus, et 3001. aastaks on inimkond ehk lõpetanud sõdimise ning lõpuks ometi mõistetakse, et planeete, millel elada, on meil vaid üks.

"Tulevikukindlus 3001" FOTO: Elava Hõbeda muuseum

Olegs Auzers loob aina taieseid juurde, kuid Jurgise sõnul on meest vallanud uus stiihia – meditsiin. Õigemini rahvameditsiin: ta annab loenguid sellest, kuidas kasutada hõbedat oma tervise huvides.

Muuseumi esimesel korrusel asub avar töötuba, kus meisterdab hõbeasju ka noor Jurgis Gredzans. Seal saab ka ehteid tellida.

Täispilet muuseumi maksab 10 eurot.

