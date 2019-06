Restoran, kus serveeritakse pullipõsepraadi

Muidugi teadsid nad sedagi, et restorani tähtsaim persoon on tegelikult peakokk. Tuleb ette, et menüü ei muutu mõnes Kuldiga toitlustuspaigas aastakümneid. Bangert´s suutis aga linlasi üllatada, eriti kui need kodus olid harjunud eelistama kotlette, karbonaadi ja keedukartuleid. Küll ehmatas restoran kliente üllatavalt maitsvate roogadega punapeedist, küll rabas püramiidina kujundatud köögiviljasalatiga.