VIDEO: Mida mägedesse kaasa võtta?

Neuroteadlased on ammu kindlaks teinud, et kõigi inimeste soov on kogeda õnnetunnet, kuid see polegi niisama lihtne vigur, mis vaevata välja tuleks.Meie hingepõhjas on soov kogeda midagi suuremat kui ise, kõrgemat kui ego, midagi igavest ja jumalikku. Olla osa suuremast pildist ja tähendusest. Isekuse tasandil võib elu sulle kinkida mida tahes, kuid see teeb õnnelikuks vaid hetkeks. Kõlab veidi uhhuult ja ebapraktiliselt, kuid ega mingit muud valemit õnnelik olemiseks väga kusagil vedele. Meetodeid osaduse saavutamiseks on palju ja erinevaid, olen neist mõndagi edutult proovinud, kuid mäed pakuvad uskumatult lihtsa otsetee. Võid olla vaimse arengu teel alumise pulga peal või lausa nina vee all – mägedes koged oma väiksust ja loodusega üks olemist. See on kirgastav ja vabastav! Kõik mured, jagelemised, oma õiguse tagaajamised – enam need sind ei paina. Pisiasjad. Tuled riskantsest kohast läbi, jääd ellu ja koged tänulikkust, ilma et seda treenima peaksid. Ning matkalt naastes tunduvad argielu raskused kõik puhas sanatoorium.