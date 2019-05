Liibanon – põgenike tõotatud maa

Just Liibanoni aladel asusid antiigist tuntud Foiniikia meresõitjate linnriigid ning peamises nendest, Bybloses, leiutati maailma esimene tähestik. Praegu kuulub Byblos UNESCO maailmapärandi nimistusse nagu veel neli kohta Liibanonis, kolm neist samuti varemed.

Baalbek, Bekaa orus asuv UNESCO maailmapärandisse kuuluv võimas endisaegne Rooma linn, on Liibanoni kõige külastatum vaatamisväärsus. FOTO: Inga Kuusik

Eks see varemeterohkus ole ju ka Liibanoni alade populaarsuse näitaja – vallutajate hulka kuulusid egiptlased, assüürlased, babüloonlased, pärslased, Aleksander Suur, roomlased, araablased. Palju juttu neist aladest on ka vanas testamendis: seal kutsutakse foiniiklasi kaananlasteks.

Rahutu on Liibanoni kant ka praegu. Kui palestiinlaste (piiblis filistiinid) aladele rajati Iisraeli riik, põgenes osa palestiinlasi Liibanoni. Nende põgenikuelu on kestnud juba üle poole sajandi, selle ajaga on nad riigi lõunaosas, Iisraeliga piirnevatel aladel, kus paiknevad nende müüridega piiratud laagrid, jõudnud ehitada endale korralikud majad ning ka korralikult paljuneda: algsest sajast tuhandest põgenikust on nüüdseks saanud juba pool miljonit.

Väidetavalt ehtsad Hezbollah’ T-särgid. Hezbollah’ on šiiitide islamistlik poliitiline partei, mis oma regioonis tegeleb pea kõikide riiklike funktsioonidega, näiteks haldab haiglaid ja koole. FOTO: Inga Kuusik

Need alad on Hezbollah’ valitsemise all, seal lehvivad igal pool organisatsiooni kollased lipud, sageli kõrvuti Palestiina lippudega. Hezbollah on n-ö riik riigis, islami šiia usulahu kohalik kants. Neil oli 2006. aastal Iisraeliga lühike, aga verine sõda ning praegugi võib tänavatel näha rohkelt plakateid «märtrite» portreedega. Piir Iisraeliga on täiesti suletud, sellest üle ei saa keegi, ning mingit lahendust ka ei paista.

Süüria põgenikelaagri argipäev

Hoopis teine lugu on Süüriast tulnud põgenikega. Neid on tublisti rohkem, hinnanguliselt kaks miljonit. Nende laagreid, mis peamiselt koosnevad käepärastest materjalidest kokku klopsitud ja kilega kaetud elamutest, leiab põhiliselt Bekaa orust. Kuid ka pealinnas Beirutis on süürlasi väga palju, räägitakse poolest miljonist (võrdluseks: Beirutis on elanikke 1,3 miljonit).

Kaheksaliikmelise süüria põgenike pere elupaik Bekaa orus: madratsid seinte ääres, keskel raudahi. FOTO: Inga Kuusik

Turist tunneb süüria põgenike kohalolu ka omal nahal: nahaalsed 10–12-aastased poisikesed jooksevad talle järele, nõuavad raha ning nagu kuulda oli, loobivad vahel kividega. Beiruti põgenikelapsed saavad küll süüa, kuid koolis ei käi – nii ongi neil aega laialt käes.

Põgenikelaager, mida mina külastasin, paiknes Bekaa orus ning see koosnes 170 peret, kes on seal elanud juba kuus aastat. Väga lahked ja rõõmsameelsed asukad kutsusid külalise oma elamisse sisse ja näitasid majapidamist. Peetakse lambaid, kitsi ja kanu, kile all kasvatatakse maasikaid – need lähevad muidugi müügiks, mitte lastele maiustamiseks. Pered on suured, kuus last on tavaline. Palju on ka väikeseid lapsi, kes sündinud juba paguluses. Siinsed noored käivad araabiakeelse õppega Liibanoni koolides, põgenikud ise on türkmeenikeelsed.

On välja kujunenud teatud kohad, kust saab süüria n-ö turuvarblasi endale koju tööle tuua.