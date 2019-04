Sõdalaste maa, kus iga elaniku kohta vähemalt üks pott

Selline on Ateena, selline on Kreeka – sõdalaste ja müütide maa, kus iga elaniku kohta on muuseumis vähemasti üks pott. Meil saad hea õnne korral omanimelise puu, aga selles riigis võiks valitsus igale uuele ilmakodanikule kinkida isikliku poti. Pruugib vaid labidas maasse lüüa, et kompostihunniku tarvis väike süvend teha, kui järgmisel hetkel astub sinu õuele pintslitega varustatud valgetes kinnastes punt. Nad on võtnud pähe leida üles iga viimne kui tera kivistunud väljaheitest, et taastada kunagiste kangelaste eelistatud maitsed. Kreeklane ise suundub aga arvatavasti lähimasse baari ouzo ja meze valikuga tutvuma ning jätab äsjajuhtunu mainimata.

Valgete majade meri. FOTO: Artur Laur

Kui iga kivi liigutamine lõppeb samamoodi, siis uudisväärtust sel pole. Piisab aga sellest, et maapõu paljastab mõne põnevama leiu, ning sama härra lööb jalaga taverniukse lahti ja teatab, et tema maadelt on avastatud uhkete kreeklaste tähtsaim leid! Olgu selleks mõne (oletatava) kangelase turvis või siis strigilis – sirbitaoline metallese, millega atleedid oma kehalt õli, higi ja tolmu maha kaapisid. Lihased ja õli olid tollal sama olulised kui tänapäeval juuksehooldustooted ja kosmeetika.

Köögikultuurist lummatud

Vahelduseks pottidega tõtt vaatamisele seisime toidujärjekorras. Sa tead, et oled õiges kohas, kui teiselt poolt letti vaatab vastu ohtra karvkattega õnnistatud meesterahvas, kellel mõnikord on isegi võrksärk seljas. Esteetiline ideaal on karvkatte kasvatanud ja müügimeheks hakanud.

Ei teagi, et kuskil oleks see nn sisseviskamise kultuur sama tugev olnud kui Ateenas. Ainult et eespool kirjeldatud tänapäevase ehtkreeklase asemel on tervitajaks tema poeg, juuksed mõnusalt oliiviõliga üle pea tõmmatud ning silmis säramas valmidus isale uusi kliente leida.

Ta ei pea kedagi kaua veenma, kuna sama tolm, mis värvib jalanõud valgeks, toob turistid janustena koju kätte. Veini ja kohvi pakutakse ikka vanaviisi ehk vastavalt kannu ja tassiga. Kunagistest veininautlejatest on saanud oluliselt karskem rahvas ja keskmise tarbimise edetabelis on lastud teistel rahvastel võidurõõmu maitsta.

Strefi on üks Ateena paljudest mägedest. FOTO: Artur Laur

Ei oska arvata, kui palju on see seotud sõna otseses mõttes teiste rahvaste ehk turistide maitsemeele muutumisega. Igatahes kann koduveini oli kord nagu värskendav vahepala, kord nagu amps sidrunit.

Meie falafeli- ja hummusehullus lõppes pea igal toidukorral pita või vrapiga ning hommikune spanakopita ehk spinatipiruka ring liitis meid kohaliku kogukonnaga. Hetkel, mil hõrk pita oli omakorda täis topitud friikartuleid ja kohaliku baklava-tädi soovitusel sai ostetud kümmet sorti baklavad, mõistsime, et on aeg süüa salatit.