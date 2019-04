Mehhiko – pisut räpane, imeliste inimestega maa

Terve järgneva aasta tundsin iga päev, kuivõrd lahked ja avatud mehhiklased on. Kõigiga ollakse kohe sinasõber ja uksed on kõigile valla. Ehk tuleb see sellest, et seal tervitatakse üksteist kahe põsemusiga: et sisened kohtudes kohe teise inimese mugavustsooni ja jääb ära edasine ebamugavus. Kindlasti mängis avatuse juures suurt rolli ka mehhiko perekondade suurus ja tähtsus.

Mehhiko pered on nii suured, et paar korda tuli ette isegi olukorda, kui mu vahetuspere isa pidi ütlema, et nii, seda inimest peate ka tervitama, kuna ta on teie tädi. Iga kord oli seltskonnas keegi uus tía (tädi).