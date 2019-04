Üksildane ja range Põhja-Korea januneb turistide järele

Kommunismiideoloogiat Põhja-Koreas tegelikult ei ole – selle on nad asendanud juche ideoloogiaga, mis väga jämedas tõlkes tähendab iseseisvust (hiina päritolu termin koosneb kahest silbist – «isand» ja «keha, olemus, loomus» – ning tähendab seda, et inimene on iseenda ja ümbritseva maailma peremees – toim).

Juche on tihedalt seotud Põhja-Koread valitseva Kimide dünastiaga. Isegi ajaarvamine on juche aastates: aasta 2019 on juche aasta 108 ning ajaarvamise alguses on esimese Kimi sünd.