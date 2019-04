5 nõuannet lennupiletite ostjatele: kaitske end ootamatute väljaminekute eest

Lennupiletite müügiäri on loonud uued praktikad. Varem ostsime pileti 100 euro eest ja kõik oli hinna sees – pagas, toitlustamine või istekoha valimine. Nüüd võib saada pileti vaid 10 euro eest, aga ülejäänud teenuste eest tuleb vastavalt vajadusele juurde maksta. Lühikese reisi korral võib isegi säästa, kui valida need täiendavad teenused, mida tõesti vaja läheb. Selleks et säästa, tuleks kõik lisateenused osta enne reisi, eelistatult juba lennupileteid ostes.