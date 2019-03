Nädalavahetuse eri: põnevaid sündmusi toimub üle Eesti

Tartu on etnograafia lainel. Maailmafilmi festival toob kinokunsti kõikjalt maailmast, pakkudes vaatamiseks põnevaid dokumentaalseid lugusid kultuuriantropoloogia teemadel. Enne Tartu ja Tallinna laulupidu on parim aeg täiendada oma rahvariidekomplekti – rahvarõivapäevale oodatakse ostma, müüma ja vahetama rahvarõivaste huvilisi ja valmistajaid. Peale rõivaste on saadaval ehteid, aksessuaare, peakatteid ja jalatseid.