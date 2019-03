Lõuna-Korea hotellides filmiti salaja enam kui 1500 klienti

Kaamerad olid peidus nii digiboksides, pistikupesades kui ka föönihoidjates. Videopilti kanti otse üle veebisaidil, millel on üle 4000 registreeritud kasutaja. Neist 97 olid maksnud ka 44,95 dollari suurust lisatasu, mis andis neile näiteks võimaluse konkreetseid stseene taasesitada. Salakaameraid on majutusasutustest leitud ka varem, kuid politsei sõnul on otsepildi edastamise juhtum esmakordne.

Juhtumiga seoses on seni vahistatud kaks meest, uurimise all on veel kaks. Puuduvad tõendid selle kohta, et ükski hotell oleks filmimisest teadlik olnud, kirjutab The Independent.

Salajase filmimise näol on tegemist üha süveneva probleemiga, mille vastu Soulis elavad naised on korduvalt meelt avaldanud. «Minu elu ei ole sinu porno» kuulutas näiteks üks protestiplakat. Kohalikud soovivad, et ametivõimud valmistaksid ette seaduse, mis keelaks salajase filmimise ära.