Reisija süüdistab easyJeti meeskonda rassismis ja islamofoobias

Kummaline intsident leidis aset kahetunnisel lennul Marrakeshist Manchesteri, Kayani oli parasjagu tagasiteel talvepuhkuselt. Ta suundus lennuki tualetti ja oli seal enda sõnul olnud alla kümne minuti, kui kuulis koputust uksele. Mees hõikas, et tuleb peatselt välja, kuid sellest ei piisanud – üks meessoost töötaja keeras ukse lukust lahti ja tungis sisse. Kayani hakkas karjuma ja töötaja läks välja tagasi, kirjutab The Sun.

Hiljem selgitas üks lennusaatja pahasele reisijale, et meeskond oli hakanud tema heaolu pärast muret tundma, kuna Kayani olevat tualetis olnud umbes veerand tundi. Ka lennufirma esindaja sõnul käitus meeskond turvareeglite kohaselt. Ta lisas, et kui töötaja uksele koputas, ei olevat reisija midagi vastanud, seetõttu uks avatigi. Lennufirma siiski vabandas Kayani ees ja pakkus talle 500 naela suurust hüvitist, millest mees keeldus.

Kayani sõnul alandas juhtum tema väärikust, au on talle aga tähtsam kui raha. Ta ootab, et tema ees vabandaks ka lennufirma töötaja, kes tualetti tungis. Lisaks on mees veendunud, et juhtumi näol oli tegemist rassilise ja usulise diskrimineerimisega.