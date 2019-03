Kõhedust tekitav video: viimased hetked enne Ethiopian Airlinesi reisilennuki õhkutõusmist

Jekaterina püüdis videolindile viimased hetked enne pardaleminekut, videos on näha nii Aleksandrit kui ka hukule määratud lennukit. Videoklipp on netis kiiresti levima hakanud ja nii mõnigi vaataja on kommenteerinud, et Aleksander tundus väga närviline olevat – just kui oleks ta oma saatust ette teadnud.