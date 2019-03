Üllatav põhjus, miks millenniumlased eelistavad külastatud reisisihtkohti uutele

42 protsenti vastanutest tõi välja, et puhkusereisi planeerimine on nende jaoks üks suurimaid stressiallikaid, mistõttu üsna paljud (51%) naasevad sihtkohta, mida nad on juba varem külastanud – lihtsalt sellepärast, et ülemäärast planeerimist vältida. Lisaks oli 38 protsenti vastanutest nõus kas oma sõbrale või reisikonsultandile tasu maksma, et too nende eest puhkusereisi eeltöö ära teeks.