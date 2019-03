Meie mees Aasias: pole see Bali mingi paradiis, kus sind avasüli vastu võetakse

Koht: Bali

Aeg: ajavahemik 2016–2019

«Palun astuge kõrvale,» viipab mind tõsise näoga nooremapoolne mundris tolliinspektor Bali lennujaamas maalesaabujate rivi kõrvalt. Alles siis märkan, et minu seljakoti külge on tekkinud erksavärviline plastklamber, mida kasutatakse tavaliselt juhtmete köitmiseks. Hiljem saan teada, et Balil skanneeritakse sinu kandam läbi juba lennukist lennujaama pagasilindile ümber laadides ja märgistatakse värvilise klambriga, kui midagi kahtlast tundub. Lisaks sellele toimub uus kontroll passikontrolli ja lennujaamast väljumise vahel. Niisama lihtsalt ei pääse keegi.

Aiman juba, mis nende tähelepanu on köitnud. Mul on seljakotis hulk poolvääriskive, mida olin plaaninud kasutada Balil ehete valmistamisel. Aga muretseda pole ju vaja, lohutan end. Targu olen hoidnud kõik või vähemalt suurema osa ostuarveid alles juhuks, kui tollis peaks küsimusi tekkima. Samas tunnen ikkagi teatavat ärevust, nagu oleksin milleski kahtlustatav. Läbiotsimise kogemusi on piisavalt olnud.

Helmeid soetamas. FOTO: Margus Kalam

«Teid huvitavad ilmselt need?» Nende sõnade saatel tõmban seljakotist välja eraldi kilekotti pakitud kivid. «Ma kasutan neid siin ehete valmistamisel, ega kavatse neid Indoneesiasse jätta. Kogu kraam lendab siit mõne kuu pärast valmisehetena minema ja ülejäägi võtan kaasa,» räägin igaks juhuks juurde, lootes et ehk on sellest mingi abi maksude vähendamisel. Olen teadlik, et Indoneesias on tollimaks impordil kuni 100 protsenti ehk sama summa tuleb uuesti maksta, mis kusagil mujal riigis on kauba eest juba välja käidud.

«Ma saan aru, aga meil on reeglid. Ma võin sind isegi uskuda, aga minu ülemused mitte. Ja kuidas sa saad anda garantii, et sa seda kaupa siin maha ei müü?» selgitab inspektor mulle rahulikult. Tundub arusaaja mees, kellega õnnestub ehk isegi kaubale saada.

«Jah, ma saan sinust ka aru. Reeglid on reeglid,» targutan kaasa ja nagu arvata oligi, võidan sümpaatiapunkte.

«Sul on nii palju erinevaid esemeid ja arveid, et ma ei oska neid küll omavahel kokku viia. Kas sa oskad mulle näiteks näidata, millisel arvel need helmed sul kirjas on?» üritab inspektor kuidagi läbi närida sellest paberijamast, millega mul endalgi on parasjagu tegemist. Mu kraam on kokku ostetud mitmest Aasia riigist. Osa asju polegi arvel, osa tooteid jäi mujale ehete valmistamiseks, ühesõnaga segadus.

«Näed, see on see siin,» osutan reale arvel, mis vastab tõele. Seda kinnitab ka järjekorranumber ja tükkide arv. «Aga sellest arvesta ainult pool, sest näed, rohkem pole kui see pakike siin. Võid üle lugeda,» selgitan oma arust asjaliku näoga juurde.