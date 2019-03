EAS turismiarenduskeskuse juht: Eesti turismisektorit veab hea hinna ja kvaliteedi suhe

«Turism ei koosne pelgalt ühest või teisest hinnast, vaid see on elamus ja tajutud terviklik kvaliteet. Turismi eksporditulu suurenemine annab märku, et meie külastajad peavad turismiteenuste sisu hinna vääriliseks,» ütles turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli. «Tuletagem meelde, et 2018. aastal andis mõjukas Lonely Planet Tallinnale tiitli Best Value Destination ning meie eksporditulu numbrid seda tõesti ka kinnitavad.»