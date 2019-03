Soovitused algavaks nädalavahetuseks: Eesti esimene sündmusnäitus, ahvatlev Pärnu spaanädal ja müstiline ERMi ÖÖ

Valimiste järel ilmuvast uudisvoost saab võtta pausi ning vaadata kõike hoopis ajalooliselt positsioonilt. Eesti Ajaloomuuseum kutsub Eesti esimese sündmusnäituse «Vali parem minevik!» raames läbi elama viit päeva 1992. aastal, viies külastaja tolle aja naistepäeva, krooni tuleku aega ja Rock Summerile ning pakkudes võimalust osaleda esimese taasiseseisvusmisaegse Riigikogu ja presidendi valimistel. Mida toona lubati ja tehti, et valimisi võita? Põnev võimalus pühkida tolm isiklikult ajaloolt ning arutleda, mis kõik on või siis hoopiski pole muutunud. Ekskursioonid toimuvad reedest pühapäevani kindlatel kellaaaegadel koos giidiga. Igal laupäeval saab sündmusnäituse raames kohtuda inimestega, kes olid ise 90ndatel sündmuste keerise keskmes. Ekskursioonide stsenarist on Eero Epner ja lavastaja Ain Mäeots.