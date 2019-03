6 parimat kohta Eestis, kus talvist piknikku pidada

Õpperada on sobiv seiklus kogu perele ning läbitav nii noorematele kui vanematele matkajatele. Rajal on kaheksa puhkekohta ja vaatetorn ning piknikukohale viiv tee on kättesaadav ka lapsevankri ja ratastooliga.

Väike Väerada saab alguse Elva raudteejaama juurest ning on kolme kilomeetri pikkune. Selle matkaraja teevad eriliseks puuskulptuurid, mille inspiratsiooniallikaks on Eesti rahvaluule ning valmistajaiks kohalikud kunstnikud.

Pääsküla raba kohta öeldakse, et see on raba linna keskel. Kahe kilomeetri pikkune lühem rada on tervenisti läbitav lapsevankri ja ratastooliga. Nelja kilomeetri pikkune loodusõpperada kulgeb läbi metsa, üle kanalite ja allikate. Siin on ka kümne meetri kõrgune vaatlustorn, kus saab jalgu puhata. Kuigi lõket siin teha ei tohi, võib mõnusa pikniku ikkagi pidada.