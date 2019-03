AirBaltic avab Tallinnast uue otselennuliini

«Aastate jooksul on Salzburg olnud Baltikumi resijate jaoks üheks peamiseks suusaspordi sihtkohaks. Uue lennuliini avamisega demonstreerime jätkuvalt oma pühendumist Eesti turule ja kindlustame saavutatud liidripositsiooni. Meil on väga hea meel näha, et tänaseks oleme Eesti reisijate jaoks valik number üks,» sõnas airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.