Eestlane Bosnia ja Hertsegoviinas: kohalike seas pole lihtne olla tervisehullust välismaalane

Olen siin nüüdseks elanud veidi üle kuu. Selle ajaga olen mõistnud, et 1992–1995 toimunud Bosnia sõjaga seotu on kohalikele endiselt väga aktuaalne ning kutsub esile tugevaid emotsioone. Küllap on see loomulik. Samas ei tundu sõda olevat tabuteema, sest sellest räägitakse ka võõrastega, seda eksponeeritakse ja mäletatakse. Tänavapildis on kõige silmapaistvamad meenutused sõjast niinimetatud Sarajevo roosid ehk punaseks värvitud kohad mürsutabamuse saanud sillutises, mis meenutavad küll pigem verelaike kui roose. 2019. aasta Eurovisioonist Bosnia ja Hertsegoviina kahjuks osa ei võta, põhjuseks rahapuudus.