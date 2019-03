AirBaltic hakkas pakkuma uut kasulikku teenust

«Raske käsipagas on innovatiivne toode, mida paljud teised lennufirmad ei paku. Jälgime pidevalt oma reisijate harjumusi ja see on selgelt näidanud nõudlust uue teenuse järele. Peamiselt kõnetab uus teenus neid, kes peavad käsipagasina kaasa võtma raskemaid esemeid, kuid ei soovi kasutada registreeritud pagasit,» sõnas airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.