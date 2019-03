EAS turismiarenduskeskuse juht: ühendame kõik jõud, et Soome turist leiaks taas tee Eestisse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) turismiarenduskeskuse juhi Margus Sameli sõnul oli taoliste ettevõtete, kes kõige otsesemalt Soome turistidega tegelevad, ühe laua taha kutsumine tingitud ühisest eesmärgist: ühendada jõud, et anda soomlastele igakülgselt teada, et nad on Eestisse oodatud, et meil on neile palju uut ja huvitavat pakkuda alates sündmustest ja lõpetades uute turismiatraktsioonidega, et Eestis ootab neid soe vastuvõtt ning hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm kinnitas, et Tallinna Sadam kui Eesti suurim turismivärav jagab vastutust Soome kui Eesti olulisima turismituru hea käekäigu eest. «Meil on väga hea meel, et turismiarenduskeskus on härjal sarvist haaranud ja taolise ümarlaua moodustanud. Tallinn-Helsingi laevaliini edukus on meie jaoks väga oluline, kuna soomlaste osakaal moodustab meie sadamaid läbivatest reisijatest ligi 43 protsenti. Oleme omalt poolt valmis aktiivselt panustama nii nõu kui jõuga, et soomlaste huvi Eestisse reisimise vastu jätkuks,» ütles Kalm.

Osapooled otsustasid, et koos seatakse sihid nii lühi- kui pikaajalisteks tegevusteks Soome suunal ning EAS turismiarenduskeskus hakkab keskseks koordineerivaks üksuseks. Juba täna on turismiarenduskeskus määranud Eesti esindaja Soome turismi äriklientidega suhtekorralduseks ning koostööks. Lähiajal avab turismiarenduskeskus Soome kommunikatsioonijuhi ametikoha. Koos sektoriga töötatakse välja peamised Soome turismisõnumid ning leitakse viis neid üheskoos turistile kommunikeerida. Turismiarenduskeskus koordineerib ka infovahetust Eesti osapoolte vahel ning jagab omalt poolt juba täna olemasolevaid turundusmaterjale – videoid, artikleid jms, mis on kõigile osapooltele vabaks kasutamiseks.