Instagrami staarid on Pariisi populaarseima tänava elanike elu põrguks muutnud

Instagrami staarid ei saa muinasjutulisest tänavast kuidagi küllalt, see aga segab kohalike igapäevaelu. Inimesed ei saa isegi rahus süüa, ilma et keegi kogu aeg kusagil pildistaks. Üks elanik rääkis kohalikule uudistekanalile, et on muuhulgas kohanud räppareid, kes tänaval oma muusikavideot filmisid, harv nähtus pole ka lärmakad tüdrukuteõhtu kambad.