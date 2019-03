Hispaania Päikeseranniku absurdne plaan turistide ligimeelitamiseks tekitas kohalike seas pahameeletormi

«Meie arvates nägi see üsna efektne välja,» kommenteeris linnapea Ana Mula. Plaani kohaselt oleks värvimistöid alustatud peatselt ka teistes Päikeseranniku randades.

Linnaelanike sõnul on aga tegemist täiesti jubeda ja absurdse vaatepildiga, nii mõnigi neist ei suutnud randa minnes oma silmi uskuda. Sama meelt on ka opositsioonierakond Ciudadanos, mille esindaja Francisco Javier Toro sõnas järgmist: «See [plaan] on kõige absurdsem asi, mida ma olen pika aja jooksul kuulnud.» Kivide värvimiseks kulunud raha oleks tema sõnul saanud hoopis muul otstarbel kulutada.