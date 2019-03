Eestlasest maailmarändur sai Vietnamis isaks, kuid kavatseb rännakut jätkata

​20. oktoobril jagas Märk uudist, et on rännakul leidnud armastuse ja abiellus vietnamlanna Sâm Khiêm Liễuga. Eile kell 15.10 kohaliku aja järgi sündis neile Thai Binhi linnas tütar.

«Meil läheb praegu hästi. Minu abikaasa Sâm on väga tugeva tervise, tahte ja huumorimeelega. Tütre tervis on praegu samuti väga hea,» ütles Märk.

Tütre nimeks sai Maria Mai Märk. Nimelt Mail on Vietnami keeles kaks tähendust: esiteks on see Hiina uusaastal õitsev kollaste õitega väike puu ja teiseks tähendab homset päeva.