Maailmaränduri päevik: selga tuli panna riided, mida enam kunagi pole plaanis kanda

Järgmiste päevade jooksul pendeldas palavik 37,2 – 38,5 vahel. Ostsin apteegist rohtu, aga kui paranemise märke näha polnud, otsustasin lõpuks arsti poole pöörduda. Tundus, et tegemist pole päris tavalise külmetusega. Seda näitas ilusti ka vereproov. Nimelt olin endale külge pookinud mingit sorti viiruse. Päris malaariaga tegemist polnud, aga sellegipoolest tuli viiepäevane antibiootikumide kuur läbi teha. Rohud mõjusid päris kiirelt ja varsti tundsingi ennast juba paremini. Ei suutnud kõik need päevad päris voodis ka istuda, nii et käisin ja külastasin teist korda Gotca koske ja Sonche kanjonit. Väike soojendus algavale rattasõidule. Lõpuks jõudis kätte päev, mil otsustasin Chachapoyasest lahkuda ja edasi Cajamarca suunas liikuda. Plaanitud kahe-kolmepäevasest Chachapoyase külastusest oli saanud 20-päevane «seiklus». Minu suureks õnneks aitasid Anneli ja ta mees Fidel mind uuesti jalule ja mu reis võis jätkuda.