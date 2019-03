7 salapärast ja romantilist matka, millest peaksid kindlasti osa võtma

Õlilaternatega matkale on kõige sobivam tulla septembrist kuni maini ja matka alguseks on parim aeg päikeseloojang. Esiteks matkame õlilaternate valgel Kolga mõisa ümbruses ja pargis, seejärel kosutame endid tassikese tee ja suupistega ning lõpetame ringkäiguga lossi ülakorrustel. Õlilaternate kasutamine ja väike eine on hinna sees.