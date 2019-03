Eestlased Indias: Gangese jõe kaldal vabaneb isegi altkäemaksumaias poliitik oma karmapagasist

Kuna matusetalitusel on pildistamine rangelt keelatud ja põletusprotsessis nähtuga ma väga detailidesse ei tahaks minna, siis üritan teieni tuua seal valitseva atmosfääri. Kuidas käituksid sina, kui teaksid ja usuksid iga oma keharakuga, et sinule lähedane inimene on sinu usu kohaselt saavutanud kõrgeima eesmärgi ning pääsenud kogu maise elu vaevast ja saavutanud selle käigus moksha ehk valgustatuse? Kui usud reinkarnatsiooni, siis oleksid ilmselt üpriski õnnelik. Siinsed inimesed, kes Gangese kaldal oma lähedaste tühje kestasid loodusele tagasi annavad, jäid selle tegevuse juures naeratavateks ja kohati isegi naljatlevateks.

88st ghatist toimuvad avalikud matuseriitused vaid kahel ning keskmiselt põletatakse neil 80 surnukeha päevas. FOTO: Mari Mäesaar

Lääneühiskonnas on surm meie silme eest võimalikult peidetud või esitatud väga ilustatud kujul – kellegi põletamine Emajõe kaldal ei tuleks kõne allagi, kuid matusetalitusel on tundmatuseni balsameeritud ja meigitud surnukehad täiesti normaalne nähtus. Siin on surm täiesti avalik ja igapäevane asi ning seda nähes taipad, et selle peitmine tekitab ainult rohkem hirmu tundmatu ees. Surm on olnud siin ammu enne meid ja jääb siia peale meie lahkumist ning lõpuks ootab meid kõiki. Budistliku õpetuse üks põhitahke on kõigi asjade mittepüsimisega leppimine – kõik siin maailmas on mööduv ning ükski jõud ei suuda peatada elu kulgu. Sellise mõttemustri harjutamine teeb inimesed rahulikumaks, lahkemaks ning vähem armukadedaks. Isegi kui me ei ole ise usklikud, peame tunnistama, et sellel jutul on iva sees.

Privaatne puja – armastav valguse, lillede, toidu ning vee pakkumine jumalikkusele, on tähtsal kohal nii hinduismis, budismis kui ka jainismis. FOTO: Mari Mäesaar

Gangese jõe äärde tullakse patte maha pesema, surema, abielluma, mängima, musitseerima, palvetama või lihtsalt selle vägeva veekogu massiivsust imetlema, kuid turistid tulevad Varanasisse veel ühel põhjusel. Nimelt serveeritakse siin ühes imepisikeses agulis asuvas kolme istekohaga söögikohas India parimat lassit. See värsketest ja maitsvatest puuviljadest ning kohalikust jogurtist tehtud suussulav magustoit ning savipotist serveerimine viivad Varanasi lassi täiesti omaette klassi. Lassi on Indias ülipopulaarne magustoit ning oleme oma rännakute jooksul proovinud neid üpriski mitmes kohas ja võime sajaprotsendiliselt kinnitada, et just Varanasi on koht, kus oli meie lemmikuim lassikogemus.

Enne plastiknõude tootmist söödi Indias tänavatoitu savinõudest, mida oli võimalik taaskäidelda isegi siis, kui need visati puruks. Arvestades India hetkeseisu prügikäitlemises oleks eelnev variant kõvasti keskkonnasäästlikum, kui seda on tänane plastikukultuur. Harjumus sööginõud maha puruks visata on kohalikele sisse kulunud ning uskumus, et maa on üks paljudest jumalustest ning miski ei suuda talle halba teha, on tekitanud prügimajanduses üsna täbara olukorra. Indias tehakse palju tööd selle nimel, et harida inimesi jäätmekäitluses, kuid paratamatult ei jõua nii suures riigis informatsioon kõigini. Indiasse saabudes panin imeks ja ka pahaks, et kõik loopisid prügi tänavale maha, kuid nüüdseks olen aru saanud, et enamus neist ei mõista, et see plastiklusikas või kilekott ei lagune aja jooksul ning pean tunnistama, et võin Indias veedetud aja jooksul nähtud prügikaste vaid kahe käe sõrmedel kokku lugeda. Seetõttu saime nautida siinset savipotilassit rahuliku südamega ning soovitame seda kõigile, kellele meeldivad päikeseenergiast pakatavate värskete puuviljade maitse ja taaskäitlus.

Lassit võib nautida rahuliku südamega, kuna koduteel on alati võimalik lisakalorid mõnel pulmapeol maha tantsida. FOTO: Mari Mäesaar

Varanasi jääb meile meelde kui linn, kuhu tulemisel peab arvestama sellega, et siin nähtu ja kogetu jätab üsna sügava jälje ja muudab arusaama surmast ning kõigest sellega kaasnevast. Iga inimene võtab Gangese jõe kaldal toimuvast kaasa isemoodi emotsiooni ja kogemuse ning tõlgendab nähtut erimoodi, kuid ühes asjas saame me kõik olla ühel meelel – siin on, no lihtsalt on India parim lassi!

Saladuskatte all võin öelda, et Indias on tegelikult igal pool väga hea lassi! FOTO: Mari Mäesaar