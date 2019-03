Analüüs: Eestis puhkamine on soojamaareisist palju kallim

«Eesti inimeste reisilembus kajastub hästi ka laenuvõtmise statistikas – laenunõudlus on stabiilselt kasvanud ja üha enam võtavad eestimaalased laenu just reisikulude katmiseks. Sealjuures on ikkagi huvitav, et kuigi Eestis puhkamine on muutunud jaburalt kalliks ning teeb liiga ka meie põhjanaabrite rahakotile, on Eesti spaad ikkagi inimesi puupüsti täis,» sõnas Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ juhatuse liige Urmo Kokmann.