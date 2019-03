Nädalavahetuse põnevaimad sündmused: midagi kõigile, aga eriti naistele

Juba neljapäeval ehk 7. märtsil algas Kuressaares pühapäevani vältav festival Naised Omas Mullis . Festivali naudivad iseäranis kõik need, kes peavad lugu ja tahavad rohkem teada saada mullijookidest nagu šampanja, cava ja prosecco. Lisaks on publiku ees moe-, ilu- ja terviseteemad. Aktiivne osaleja saab pealekauba parema ülevaate ka Kuressaare linnast, sest kõik üritused toimuvad eri paikades. Heategevusliku õhtusöögi tulu läheb Saaremaa Vähiühingule.

8. ja 9. veebruaril on kõik PÖFFi fännid oodatud Raplasse Naiste Ööde Filmifestivalile. PÖFFi egiidi all toimuv sündmus võõrustab publikut Rapla uhiuues kinos. Soovitame kiirustada, sest avafilmile on piletid juba välja müüdud! Kummalgi päeval ei tasu Raplast ka kohe minema kiirustada, sest pärast filme tuleb Nöffikas ehk NÖFFi järelpidu.