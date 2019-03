Meie mees Aasias: asiaadid on veendunud, et valgel inimesel kasvab raha puu otsas

«Okei, pole probleemi,» nõustub peremees lõpuks.

Peaks need eurod ka tagasi küsima, mis ma talle jootrahaks jätsin, mõtlen endamisi. Ah, las olla. Olgu õnnelik sellega.

«Millega sa lennujaama lähed,» pärib peremees nüüd jutujätkuks.

«Mõtlesin tänavalt tuk-tuki võtta,» vastan nii, nagu asi on.

«Ei-ei, see pole turvaline. Nad võivad sind röövida! Näed, kõigil on trellid ees Bangladeshis,» hirmutab mind peremees. «Eriti vaadatakse just neid, kus välismaalane sees istub!»

«Ah, mis sa räägid! Ma olen tuk-tukiga küll ja küll ringi sõitnud. Sinu juurde tulin ka sellega,» ei taha ma teda uskuda.

«See on teine asi. Kui lennujaama lähed, siis nad teavad, et sul on kindlasti kõik asjad kaasas ja siis röövivadki,» ei jätkab mees hirmutamist. «Ma võin sind autoga ära viia.»

«Ahsoo, see oleks küll tore. Mis see maksab?» uurin ootusrikkalt.

«Ei midagi erilist, tavaline taksohind. 1200 takat,» käib mees tuima näoga välja kahekordse hinna, mida ma maksin lennujaamast tulles.

«Miks nii palju?» olen taas hämmingus.

«See on uus auto, hea auto. Mitte nagu taksod. Ja täna on laupäev, suured liiklusummikud,» väidab peremees.

Tegelikult pole see teab mis suur raha, kõigest 12 eurot, aga ikkagi on kahju poole rohkem maksta. Samas ei viitsi ma ka tänavale otsima minna ja jään nõusse. «Hea küll, lähme siis!»

Selle peale võtab mees telefoni ja hakkab helistama. Helistab mitmele numbrile ja kulm vajub üha rohkem kortsu. Saan aru, et ta otsib mulle taksot, mitte ei vii ise ära.

«Kell läheb juba paljuks, äkki peaks liikuma hakkama, mulle ei meeldi lennujaama viimasel hetkel jõuda…» küsin kõhklevalt.

«Ära muretse, kõik on hästi,» rahustab mind kräsupea, aga samas on tema näost näha, et autot ta veel saanud ei ole. Helistab veel.

«Okei, võid alla minna,» teatab ta lõpuks rõõmsalt.

«Kellele ma raha maksan?»

«Mulle,» on mees kindel.

Maksan raha ja hakkan end minekule seadma.

«Ega sul kaalu pole?» tunnen muret oma pagasi raskuse pärast.

«Ei ole, aga ma nägin, et sellel jaapanlasel on, kes eile tuli,» ja hakkab tolle magamistoa poole astuma.

«Ei-ei, ära mine teda segama. Ta ilmselt magab,» üritan kräsupead peatada, aga juba on hilja.

Jaapanlane tuleb unise näoga uksele. «Mis on? Mina magama!» poriseb ta ukse vahelt.

«Me tahame seljakotti kaaluda. Korraks laename kaalu,» teatab kräsupea, nagu poleks midagi valesti.

«Mina magama!» kordab jaapanlane pahaselt.

«Ma väga vabandan. Ma ütlesin talle küll, et ei ole vaja minna koputama, aga ta ei kuulanud mind,» üritan end välja vabandada, sest minu pärast ta ju üles aeti.

Jaapanlane ulatab sõnatult käsikaalu ja läheb vannituppa. Tagasi tulles üritan kuidagi asja parandada.

«Ma olen Jaapanis käinud. Mulle väga meeldis seal...» Jaapanlane ei reageeri.

«Ma veelkord vabandan. Ma tõesti ei tahtnud segada...» Aga sellestki pole kasu. Jaapanlane ei räägi.

Ja nagu aimata võis, ei ole taksojuht majutuse peremees. Ta on otsinud kellegi tuttava, kes on nõus mind lennujaama viima. Tõenäoliselt on ta sõidu hinnale poole otsa pannud, teenides tagasi osa sellest, mis oli planeerinud minult nöörida. Sõit lennujaama kestab vaid 15 minutit. Teed on tühjad ja mitte üht ummikut ei ole.

Aga teised Bangladeshi elanikud olid siiski väga sõbralikud ja rohkem keegi nahka üle kõrvade tõmmata ei üritanud, kui paar giidi välja arvata.

Elatakse ka sellistes tingimustes. Perele süüa valmistamas. FOTO: Margus Kalam