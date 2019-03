Itaalia turismipiirkonnas ootavad plätude kandjaid kopsakad trahvid

Cinque Terre on osa Itaalia Riviera rannikust, mis koosneb viiest maalilisest külast: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola ja Riomaggiore. Cinque Terre sakiline ja järsakuid täis piirkond on väga populaarne ka turistide seas.

Turistid ei oska sellega aga tihtipeale arvestada, et neil radadel matkamine pole just kergemate killast, seega pannakse jalga täiesti ebasobivad jalanõud. Cinque Terre rahvuspargi päästjad on omakorda väsinud sellest, et peavad hädalistele pidevalt appi tõttama.