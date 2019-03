Lennusadam avab naistepäeval põneva näituse meremehe ihast ja igatsusest

Boddeke sõnul taotleb näitus tervikuna külastajatele eelkõige emotsiooni jätmist. Võrreldes varem ekponeerituga Hollandis, Taanis, Rootsis ja Soomes on seekordne näitus täienenud mitmel moel. Näiteks on lisandunud installatsioon «Kiri pudelis», mis on ajendatud Soome neidude kirjadest Hiiumaa mehele aastatel 1915–1916.