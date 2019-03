Suur tunnustus: reisijad valisid Tallinna Lennujaama Euroopa parimaks

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubouti sõnul on Tallinna Lennujaam juba aastaid teinud oma meeskonnaga tööd selle nimel, et olla reisijate ja lennuettevõtjate jaoks mugavaim õhuvärav, kus reisijad tunneksid end koduselt. «Värske auhind on tunnustus kogu lennujaama meeskonnale, sest me suutsime eelmisel aastal kasvatada oma reisijate arvu kolme miljonini Eesti suurima parkimismaja ehitamise kõrvalt, tagades samal ajal reisijatele mugava ja sujuva teeninduse ning turvalisuse.» Mürk-Dubout lisas, et vaatamata asjaolule, et parkimismaja ehitus reisijaid veidi häiris, suudeti seda kompenseerida hea väärtuspakkumise ja teenindusega teistes valdkondades.

Euroopa parimad lennujaamad pandi paremusjärjestusse eelmise aasta jooksul 109 Euroopa lennujaamas toimunud küsitluse tulemusena. «Auhinna teeb eriliseks asjaolu, et see on tulnud tänu reisijate positiivsele tagasisidele, mis näitab, et inimesed tunnevad end Tallinna lennujaamas hästi. Kuivõrd meie moto on «koduseim lennujaam», siis me arvestame oma otsuseid langetades alati ka reisijate mugavusega ning auhind on märk sellest, et oleme oma eesmärkide nimel õigeid asju teinud,» rääkis Piret Mürk-Dubout.