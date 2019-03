Elu Kanaaridel: palmidealune Põhjala ja kultuuride kokkupõrge

Selles lõunamaises siniste basseinide ja konstantsete kõrgrõhkkondade Rootsis on oma rootsi poed, rootsi kirik ja rootsi kool – svenska skolan. Viimane kujutab endast haridusenklaavi, riiki riigis, sünkroniseerides oma eksamid muide emamaa omadega, et anda abiturientidele aktusel kätte lõputunnistus, mis näitab reaalset tulemust. Olukorras, kus Kanaari munitsipaalkoolides ei jätku kohti ning erakoolide tase on üle mõistuse halb, polegi paremat valikut olemas.

Rootsi koolist piki tänavat edasi jääb päikesekell. FOTO: Martin Gorris

Selles troopilises Rootsis algab 50-ruutmeetriste elamispindade rent 500 eurost nädalas. Aga need on turistihinnad, disainitud lühiajalistele puhkajatele, kes on nõus iga päikeseminuti eest maksma. Kui otsida, diilitada ja veel natuke otsida, võib ka mõistlikuma pakkumise peale sattuda. Samas on Kanaaridel selline lugu, et enda deposiiti üürnik enam näha ei pruugi. Tüüpiliselt groteskne lugu juhtus hiljaaegu täiesti ontlike klientidega, kes küürisid enda üüribungalo nädalaga sama puhtaks, nagu esineksid nad Ajaxi reklaamis. Aga unustasid külmkapi alt tolmu võtta. See viimane pisiasi oli omanikule paraku piisav põhjus, et 2000-eurost deposiiti enam mitte kunagi tagasi maksta. Kui tüüpjuhtum vanasõnaks tuunida, kõlaks see ilmselt nagu «hundid söönud, süda paha».

Nii rakendavad mõned üürnikud enda deposiidi tagasisaamisel jõuvõtet ja jätavad viimase üüri tuima näoga lihtsalt maksmata. Sest ametliku väljatõstmiseni enne kolme kuud niikuinii ei jõuta, kuna kohtuveskid jahvatavad Kanaaridel veel aeglasemalt kui Hamleti-aegses Taanis.

Palmidealune Rootsi. FOTO: Martin Gorris

Aga üürihinnad jätkavad krapsakat tõusu. Ühe toa saab kätte 300 euroga kuus. Ja kuna nõudlus ületab pakkumist, võib sellise summaga arvestada ka siis, kui sel ruumil pole juhtumisi näiteks aknaid. Või kui see hallitab. Või kui WC olukord sakib sajaga. Või kõik kolm korraga.

Samas saab kusagil läänerannikul või mägedes 300 euroga kätte mitmetoalise korteri. Sellise, mis võib, tõsi küll, kõpitsemist vajada, sest ei haaku boreaalse maailma arusaamaga asjadest: korteri, mille lagi on kirju ja uks kukub kohe eest; korteri, kus remonti teinud pintslimeestel pole maalriteipi isegi passiivses sõnavaras olnud.

Kes tahab, üürib terve maja, jätab parima sektori endale ja üürib ülejäänud pinna omakorda välja. Tegevus pole küll päris legaalne, aga lisatulu on garanteeritud. Ja kui omanikule õigel kuupäeval maksta, ei tohiks probleeme esineda. Sest palmisaarel on täpsus defitsiit.

Et endale üldse midagi üürida, on vaja NIE-numbrit. Tegemist on sisuliselt maksuregistri koodiga, mida saab taotleda kas või Tallinna Hispaania saatkonnast. Ankeeti pole ilmtingimata vaja päris kogu tõde kirjutada. «Soovin osta kinnisvara» kõlab piisavalt hästi, et endale number saada. «Soovin pool aastat soojas kliimas trippida, veits kanepit tõmmata ja uusi sõpru leida» ei tööta aga isegi siis, kui lausest keskmine osa välja jätta.