Maailma suurimas reisiportaalis jääb seksuaalvägivald varju

Reisiportaali külastab iga kuu ligi 456 miljonit inimest, kes soovivad tutvuda varasemate külastajate tagasisidega. The Guardian vestles kahe naisega, kelle sõnul reisiportaal ei aita kaasa inimeste ohutuse tagamisele.

Naine varjunimega K, kes oli vägistamise ohvriks langenud, rääkis Briti väljaandele oma ebameeldivast kogemusest. Pärast rünnakut oli ta esitanud avalduse politseile ja teavitanud ka hotelli, kus ründaja töötas, kuid naine soovis hoiatada ka teisi hotellikülastajaid. TripAdvior soovitas tal oma kogemust jagada reisiportaali vahendusel ja K ei suuda seda siiani uskuda. Naise sõnul ei soovi ta psüühilist traumat uuesti läbi elada, lisaks pelgab ta võimalikke kommentaare, eriti kuna kommenteerijate hulgas võib olla ka ründaja ise.

TripAdvisor saatis K-le ka ühe näite selle kohta, kuidas võiks oma hinnangu üles ehitada. Üks 18-aastane neiu oli reisiportaalis jaganud oma lugu sellest, kuidas teda Jamaica kuurorthotellis vägistati. Kuurordi hinnang on aga endiselt 4,5 ning neiu kommentaar on vaid üks 5000st, mida potentsiaalsel külastajal on väga raske teiste seast üles leida. TripAdvisoris on hinnangud kronoloogilises järjekorras, mistõttu varasemad kommentaarid jäävad hilisemate varju.

Oma loo rääkis the Guardianile ka 44-aastane kanadalanna Christine, keda vägistati ühes Kariibi mere kuurordis. Pärast oma kogemuse jagamist võttis temaga ühendust mitu naist, kellega olevat sama juhtunud. Seetõttu on Christine veendunud, et tegemist on laialt levinud probleemiga, kuid TripAdvisoris ei saa see piisavalt kõlapinda.