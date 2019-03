Populaarne sihtkoht ei soovi enam turiste võõrustada

Nii mõnigi populaarne huviväärsus on välja pannud sildi, et oodatud on ainult kohalikud, turistid pole nende juures enam teretulnud. Samal ajal loodab Jaapani valitsus, et 2020. aastal, mil Tokyos toimuvad suveolümpiamängud, kasvab välisturistide arv 40 miljonini.

Valitsuse ja kohalike soovide vahel on aga ilmselgelt suured käärid. Näiteks rääkis üks pubiomanik kohalikule uudistekanalile, et ütleb turistigruppidele alati, et pubi on juba täis, kuna ei soovi neid võõrustada.

Nanzoini templi peapreestri sõnul algasid probleemid umbes kümme aastat tagasi, mil turistide arv kasvas jõudsalt. Välismaalastest külastajad toovad endaga kaasa müraterrori ja ei austa korda, see aga peletab eemale kohalikud. Ka Nanzoini tempel on nüüdseks mitmekeelse sildi üles pannud, mis teatab, et turistid pole teretulnud. Sarnaseid silte võib leida kõikjalt.