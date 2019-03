Eestlastel on otselennuliinide seas uus lemmik

«Jaanuaris ja veebruaris on reisijate arvu kasv olnud vastavalt 17 ja 14 protsenti, mis on meie jaoks olnud positiivne üllatus ja näitab jätkuvat nõudluse kasvu,» lisas Pärgmäe. «Numbritest olulisem on aga fakt, et Nordica mõningane taandumine ei ole reisijate arvule tagasilööki andnud ning me oleme suutnud läbi alternatiivsete lahenduste istekohtade arvu hoopis suurendada.»