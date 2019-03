Belavia avab Tallinnast uue lennuliini

«Oleme Belaviaga mitmel korral kohtunud ja meil on hea meel, et uus liin avatakse just nüüd. Lisaks otseühendusele Minskiga avab Belavia selle liini kaudu meie lendajate jaoks olulisi ümberistumise võimalusi just Vene, Ukraina ja Kazahstani suunal, mis seni on olnud Tallinnast vähem kättesaadavad,» rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.